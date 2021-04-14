Кокорин, скорее всего, пропустит ближайший матч "Фиорентины"
Фото: инстаграм Александра Кокорина/Автор неизвестен
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин, по всей видимости, пропустит матч 31-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло", сообщает firenzeviola.it.
По сведениям издания, футболист продолжает восстанавливаться после травмы бедра и в настоящее время тренируется по индивидуальной программе. Форвард пропустил из-за травмы уже пять матчей.
Напомним, что в январе "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за итальянский клуб три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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