Кокорин, скорее всего, пропустит ближайший матч "Фиорентины"

Фото: инстаграм Александра Кокорина/Автор неизвестен

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин, по всей видимости, пропустит матч 31-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло", сообщает firenzeviola.it.

По сведениям издания, футболист продолжает восстанавливаться после травмы бедра и в настоящее время тренируется по индивидуальной программе. Форвард пропустил из-за травмы уже пять матчей.

Напомним, что в январе "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за итальянский клуб три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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