Кокорин сможет принять участие в матче "Спартака" с "Химками"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин сможет принять участие в матче 11-го тура РПЛ с "Химками". Футболист восстановился после травмы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, в 9-м туре чемпионата России с "Тамбовом" (2:0) футболист травмировался из-за чего пропустил встречу с "Зенитом". Сообщалось, что форвард пропустит около 2 недель.

После перехода в "Спартак", Кокорин принял участие в 3 матчах за московский клуб.

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