Кокорин сможет сыграть против "Зенита"

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Кокорин сможет сыграть против "Зенита"

Стали известны новые подробности арендного соглашения между "Зенитом" и "Сочи" по форварду Александру Кокорину.

В частности, генеральный директор южан Дмитрий Рубашко прояснил, сможет ли футболист принять участие в очном матче с "сине-бело-голубыми". 

"По контракту Кокорин может сыграть против "Зенита", никакого запрета нет", - сказал Рубашко.

Напомним, что сегодня "Сочи" арендовал Кокорина до конца нынешнего сезона.

Не пропустите: Дубль Кокорина принёс "Сочи" волевую победу в контрольной игре с "Динамо". | http://soccernews.ru
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