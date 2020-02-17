Кокорин сможет сыграть против "Зенита"

Стали известны новые подробности арендного соглашения между "Зенитом" и "Сочи" по форварду Александру Кокорину.

В частности, генеральный директор южан Дмитрий Рубашко прояснил, сможет ли футболист принять участие в очном матче с "сине-бело-голубыми".

"По контракту Кокорин может сыграть против "Зенита", никакого запрета нет", - сказал Рубашко.

Напомним, что сегодня "Сочи" арендовал Кокорина до конца нынешнего сезона.

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