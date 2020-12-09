Кокорин сможет сыграть с "Сочи" и "Зенитом"
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин сможет сыграть в ближайших матчах Российской Премьер-Лиги с "Сочи" и "Зенитом". Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.
"Александр Кокорин восстановился после повреждения. Работает и горит желанием выйти как против "Сочи", так и против "Зенита", - приводят слова Фетисов "РИА Новости".
Напомним, что из-за травмы четырехглавой мышцы Кокорин пропустил матч 16-го тура РПЛ с "Тамбовом" (5:1).
Матч "Сочи" - "Спартак" состоится 12 декабря. Встреча "Зенит" - "Спартак" пройдет 16 декабря.
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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