Кокорин сможет сыграть в матче с "Интером"

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Кокорин сможет сыграть в матче с "Интером"

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин сможет принять участие в матче 21-го тура чемпионата Италии с миланским "Интером", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, РФС направил все необходимые документы, чтобы футболист мог быть заявлен на матчи Серии А.

Матч "Фиорентина" - "Интер" состоится 5 февраля, и начнется в 22:45 мск.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в конце января из московского "Спартака" за 4,5 миллионов евро. Форвард подписал с итальянским клубом контракт до лета 2023 года.

Не пропустите: Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео). | http://soccernews.ru
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