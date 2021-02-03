Кокорин сможет сыграть в матче с "Интером"
Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин сможет принять участие в матче 21-го тура чемпионата Италии с миланским "Интером", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, РФС направил все необходимые документы, чтобы футболист мог быть заявлен на матчи Серии А.
Матч "Фиорентина" - "Интер" состоится 5 февраля, и начнется в 22:45 мск.
29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в конце января из московского "Спартака" за 4,5 миллионов евро. Форвард подписал с итальянским клубом контракт до лета 2023 года.
Не пропустите: Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17