Кокорин согласился на значительное понижение зарплаты в новом контракте с "Зенитом"

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Кокорин согласился на значительное понижение зарплаты в новом контракте с "Зенитом"
Нападающий Александр Кокорин пошел на значительное снижение зарплаты ради подписания нового контракта с "Зенитом", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, прежняя зарплата игрока составляла четыре миллиона евро в год, а теперь его оклад стал значительно меньше. Контракт подписан до окончания нынешнего сезона с возможностью продления.

Напомним, что 28-летний Кокорин содержался под стражей с октября прошлого года за избиение нескольких человек в Москве. Сегодня, 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

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