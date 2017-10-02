Кокорин: "Соскучился по сборной России"

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Кокорин: "Соскучился по сборной России"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин рассказал о своих эмоциях после возвращения в сборную России.

"Хорошие ощущения. Рад, что вернулся. Буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что что-то сильно поменялось, может, есть какие-то правила новые, нам ещё расскажут. Конечно, соскучился по сборной, много времени прошло, давно не играл. Клуб - это одно, а сборная - совсем другое, поэтому жду игр за сборную" - цитирует 26-летнего футболиста официальный твиттер национальной команды.

Напомним, что Кокорин не играл за сборную России с ноября 2016 года.

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