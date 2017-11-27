Кокорин: "Спартак" выиграл за счет индивидуальных действий"

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Кокорин: "Спартак" выиграл за счет индивидуальных действий"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин поделился мнением об игре против "Спартака" (1:3).

"За счет чего "Спартак" выиграл? Забили два быстрых мяча, за счет индивидуальных действий, атак. Игра была хорошая. "Спартак" первый забил, поэтому ему больше повезло" - приводят слова Кокорина российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Спартак" - "Зенит". | http://soccernews.ru

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