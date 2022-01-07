Кокорин стал главным героем двустороннего матча "Фиорентины"
Фото твиттер "Фиорентины"
Футболисты "Фиорентины" в четверг провели двусторонку из-за переноса поединка 20-го тура Серии А против "Удинезе".
Разделившись на две команды, игроки "фиалок" выдали результативный матч, завершившийся ничьей 3:3.
Главным героем товарищеской встречи стал российский нападающий Александр Кокорин - в его активе дубль и голевая передача.
Примечательно, что в официальных играх "Фиорентины" 30-летний форвард за год не забил ни одного мяча.
Не пропустите: "Фиорентина" готова платить часть зарплаты Кокорину в случае его ухода в аренду. | http://soccernews.ru
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