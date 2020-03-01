Кокорин стал лучшим игроком матча "Сочи" - "Арсенал"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин стал лучшим игроком матча 20-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (1:2).

В этой встрече футболист отметился голом в дебютном матче за сочинский клуб.

Отметим, что выбор лучшего игрока матча происходил до окончания игры.

Ранее Кокорин прокомментировал первый матч после возвращения в РПЛ.

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