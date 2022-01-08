Кокорин стал обладателем "Золотого унитаза" в Италии
Фото инстаграм Александра Кокорина
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин стал обладателем антипремии.
30-летний россиянин выиграл в номинации "посмешище" премии "Золотой унитаз". Он получил 53,21% голосов и опередил Адриана Рабьо (22,02%) и Симеона Нванкво (9,17%).
Главная номинация "разочарование года" досталась хавбеку "Ювентуса" Аарону Рэмзи.
Отметим, что "Золотым унитазом" награждаются худшие футболисты Серии А за календарный год.
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|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|20
|Брешия
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|17