Кокорин стал обладателем "Золотого унитаза" в Италии

Фото инстаграм Александра Кокорина

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин стал обладателем антипремии.

30-летний россиянин выиграл в номинации "посмешище" премии "Золотой унитаз". Он получил 53,21% голосов и опередил Адриана Рабьо (22,02%) и Симеона Нванкво (9,17%).

Главная номинация "разочарование года" досталась хавбеку "Ювентуса" Аарону Рэмзи.

Отметим, что "Золотым унитазом" награждаются худшие футболисты Серии А за календарный год.

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