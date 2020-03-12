Кокорин станцевал лезгинку после матча с "Оренбургом"
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин пустился в пляс после перенесённого матча 18-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Южане выиграли со счётом 5:1, а арендованный у "Зенита" 28-летний форвард оформил в игре дубль.
Как выяснилось, Кокорин обещал станцевать лезгинку, если ему удастся отличиться. За свои слова футболист ответил. Видео прилагается.
За что я люблю и ценю этого парня, говорил не раз. Есть у него ещё одно РЕДКОЕ сейчас качество - он отвечает за свои слова! Саня пообещал станцевать лезгинку, если забьет #гол Сказал - сделал @kokorin9 , ты ЧЕТКИЙ. #сочи @pfcsochi #кокорин #лезгинка #сказалсделал # #мурадлатипов
Не пропустите: Кокорин обошел Промеса по забитым голам в РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Симеоне вновь показал свои "яйца" всему миру! "Атлетико" отбился на "Энфилде" и послал прошлогоднего победителя Лиги Чемпионов в глубокий нокаут. "Ливерпуль" out!"
-
Матчи "Рубина" перенесут из-за коронавируса
-
Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса
-
В АПЛ из-за коронавируса будут играть без зрителей до конца сезона
-
ПСЖ установил два рекорда ЛЧ для французских клубов
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" нацелился на голкипера "Борнмута"
-
ПСЖ перестал верить в Неймара. Бразильца хочет купить «Барселона»
-
Грузия просит УЕФА перенести отборочный матч Евро-2020 против Беларуси
-
"Реал" ввел карантин из-за коронавируса
-
Два матча 1/8 финала Лиги Европы могут пройти в России
-
2
Симеоне вновь показал свои "яйца" всему миру! "Атлетико" отбился на "Энфилде" и послал прошлогоднего победителя Лиги Чемпионов в глубокий нокаут. "Ливерпуль" out!"
-
"Интер" опубликовал заявление в связи с обнаружением у Ругани коронавируса
-
Маркос Льоренте повторил достижение Роналду
-
Кокорин станцевал лезгинку после матча с "Оренбургом"
-
Клопп прокомментировал поражение от "Атлетико"
-
Форвард "Краснодара" Ари высказался о чемпионской гонке в РПЛ
-
Защитник "Ювентуса" Ругани рассказал о своём состоянии после заражения коронавирусом
-
Матчи "Рубина" перенесут из-за коронавируса
-
1
Финт Неймара стал моментом дня в Лиге Чемпионов
-
Симеоне сравнил игрока "Атлетико" с Месси
-
1
Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса
-
3
"Ливерпуль" впервые при Клоппе не вышел в финал еврокубка
-
1
Облак установил личный рекорд по количеству сейвов
-
Только Роналду и Месси опережают Ди Марию по ассистам в ЛЧ среди действующих игроков
-
6
Клопп назвал главную ошибку "Ливерпуля" в матче с "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|21
|20