Кокорин станцевал лезгинку после матча с "Оренбургом"

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Кокорин станцевал лезгинку после матча с "Оренбургом"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин пустился в пляс после перенесённого матча 18-го тура РПЛ против "Оренбурга".

Южане выиграли со счётом 5:1, а арендованный у "Зенита" 28-летний форвард оформил в игре дубль.

Как выяснилось, Кокорин обещал станцевать лезгинку, если ему удастся отличиться. За свои слова футболист ответил. Видео прилагается.

Не пропустите: Кокорин обошел Промеса по забитым голам в РПЛ. | http://soccernews.ru
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