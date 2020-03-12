Кокорин станцевал лезгинку после матча с "Оренбургом"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин пустился в пляс после перенесённого матча 18-го тура РПЛ против "Оренбурга".

Южане выиграли со счётом 5:1, а арендованный у "Зенита" 28-летний форвард оформил в игре дубль.

Как выяснилось, Кокорин обещал станцевать лезгинку, если ему удастся отличиться. За свои слова футболист ответил. Видео прилагается.

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