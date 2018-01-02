Кокорин станцевал в маске панды

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин, находящийся сейчас в отпуске в Дубае, станцевал в маске панды. Соответствующее видео футболист выложил на своей странице в инстаграме.

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Янв 2, 2018 at 3:59 PST

Напомним, агент исключил переход Пьяцы в "Зенит". | soccernews.ru