Кокорин станцевал в маске панды

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Кокорин станцевал в маске пандыФорвард питерского "Зенита" Александр Кокорин, находящийся сейчас в отпуске в Дубае, станцевал в маске панды. Соответствующее видео футболист выложил на своей странице в инстаграме.

 

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Напомним, агент исключил переход Пьяцы в "Зенит". | soccernews.ru

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