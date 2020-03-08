Кокорин: "Своей игрой доволен. Всех девчонок поздравляю с праздником"

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Кокорин: "Своей игрой доволен. Всех девчонок поздравляю с праздником"

Форвард "Сочи" Александр Кокорин прокомментировал победный матч с "Уралом" (2:0) в 21-м туре РПЛ.

"Что тут говорить, победили, это хорошо. Я же говорил: главное играть и выигрывать. Доволен ли своей игрой? Да, доволен.

Всех девчонок поздравляю с праздником", - сказал игрок.

Это вторая игра 27-летнего форварда в составе "Сочи". В прошлой игре он забил гол.

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