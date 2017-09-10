Кокорин сыграет против своих, "Динамо" примет питерский "Зенит"
"Динамо" – "Зенит"
Стадион: "Арена Химки" (Химки, Россия)
Начало матча: 14:00
Арбитр: Алексей Сухой (Люберцы)
Лидер российской Премьер-лиги питерский "Зенит" в рамках 9 тура отправится в гости к "Динамо". Свои домашние матчи столичный клуб проводит в подмосковных Химках, на одной из лучших арен региона. На данный момент команда Роберто Манчини остается единственной в чемпионате, у которой значится "ноль" в графе "поражения". Сможет ли "Динамо" прервать беспроигрышную серию питерцев?
Этим летом столичный клуб вернулся в элиту из ФНЛ, но пока что не особо радует своих поклонников. После восьми туров команда имеет в своем активе всего лишь восемь очков, при разнице забитых и пропущенных мячей 9:10. С таким результатом "Динамо" вполне заслуженно базируется на одиннадцатом месте. Стоит отметить, что от зоны вылета московскую команду отделяет всего два пункта, поэтому неудача в матче с "Зенитом" может опустить динамовцев на самое дно турнирной таблицы чемпионата России.
В Премьер-лиге столичный клуб не побеждал с 12 августа, когда в гостях переиграл "Анжи" (3:1). После этого "бело-голубые" поделили очки с "Уфой" (1:1) дома и в гостях были биты "Краснодаром" (0:2). Перед контрольным матчем с экспериментальным составом сборной России (в котором москвичи проиграли со счетом 0:3) из "Динамо" ушло двое игроков. Полузащитник Алексей Ионов покинул клуб на правах свободного агента, а защитник Дмитрий Белоруков отправился в "Амкар" на правах аренды.
Питерский "Зенит" мощно начал сезон в РФПЛ. Команда, которую в начале лета возглавил итальянский специалист Роберто Манчини, играет на два фронта, но в рамках российской Премьер-лиги все еще идет без поражений. За восемь сыгранных туров "сине-бело-голубые" теряли очки только в двух матчах – с "Уралом" (1:1) и с "Ростовом" (0:0). После восьми сыгранных матчей "Зенит" лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая "Локомотив" на один балл.
В четверг питерцам предстоит стартовать в групповом раунде Лиги Европы, команда Манчини отправится в Македонию, чтобы сыграть там с местным "Вардаром". Вполне возможно (хотя и не факт), что игроки "Зенита" захотят немного сэкономить силы перед вылетом в Европу. И для "Динамо" это может стать хорошим шансом для достижения результата.
Интересные факты противостояния "Динамо" и "Зенита":
Победная серия "Зенита" над "Динамо" длится 4 матча
В Москве питерцы проигрывали еще в 2009 году
"Зенитовец" Александр Кокорин выступал в московском "Динамо" на протяжении 8 сезонов
Последняя встреча команд состоялась в мае 2016 года в Химках и завершилась крупной победой (3:0) питерцев
Ориентировочные составы на игру:
"Динамо": Шунин – Терехов, Рыков, Шунич, Козлов, Ташаев, Зотов, Соу, Темников, Панченко, Вандерсон.
"Зенит": Лунев – Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Шатов, Паредес, Кузяев, Ерохин, Дриусси, Кокорин.
Прогноз на матч "Динамо" – "Зенит":
Конечно, настрой у "Динамо" на игру с лидером должен быть приличным, но слабо верится, что в своем нынешнем состоянии "бело-голубые" смогут отнять очки у питерцев. Оборона у "Зенита" в этом сезоне пока особых сбоев не дает, тогда как назвать оборону москвичей надежной язык не поворачивается.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу питерцев коэффициент составляет 1.80 баллов, в то время как на успех "Динамо" ставят не меньше 4.50 баллов. Ничейный исход оценивается минимум в 3.40 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|9
|21
|2
|Локомотив Москва
|9
|20
|3
|Краснодар
|9
|18
|4
|ЦСКА Москва
|9
|16
|5
|Ростов
|9
|16
|6
|Рубин
|9
|14
|7
|Ахмат
|9
|13
|8
|Спартак Москва
|9
|12
|9
|Уфа
|9
|10
|10
|Динамо Москва
|9
|9
|11
|Урал
|8
|9
|12
|Тосно
|9
|8
|13
|Арсенал Тула
|9
|8
|14
|Анжи
|9
|7
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|9
|5