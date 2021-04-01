Кокорин точно пропустит два ближайших матча "Фиорентины"
Фото твиттер "Фиорентины"
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сыграет в ближайших двух матчах.
Как сообщает Fantacalcio, 30-летний россиянин все еще не восстановился после травмы и продолжает тренироваться по индивидуальной программе.
Таким образом, Кокорин пропустит игры против "Удинезе" и "Аталанты". Ожидается, что он сможет принять участие в матче с "Сассуоло", который пройдет 17 апреля.
В этом сезоне Кокорин принял участие в трех матчах, но результативными действиями не отличился.
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