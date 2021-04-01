Кокорин точно пропустит два ближайших матча "Фиорентины"

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Кокорин точно пропустит два ближайших матча "Фиорентины" Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сыграет в ближайших двух матчах.

Как сообщает Fantacalcio, 30-летний россиянин все еще не восстановился после травмы и продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Таким образом, Кокорин пропустит игры против "Удинезе" и "Аталанты". Ожидается, что он сможет принять участие в матче с "Сассуоло", который пройдет 17 апреля.

В этом сезоне Кокорин принял участие в трех матчах, но результативными действиями не отличился.

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