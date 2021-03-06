Кокорин получил мышечную травму

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Кокорин получил мышечную травму

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин выбыл из строя из-за мышечного повреждения, сообщает официальный сайт клуба.

У 29-летнего россиянина обнаружены проблемы с прямой мышцей левого бедра. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Уточняется, что нападающий травмировался во время матча 25-го тура Серии А против "Ромы" (1:2) в минувшую среду.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В составе "фиалок" он принял участие в трёх встречах, во всех случаях выходя на замену во втором тайме.

Не пропустите: Корнеев указал на отсутствие логики в переходе Кокорина в "Фиорентину". | http://soccernews.ru
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