Кокорин тренировался в общей группе "Сочи"

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Кокорин тренировался в общей группе "Сочи"

Ситуация с переходом нападающего "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи" остаётся неопределённой.

Как сообщает "СЭ", 28-летний футболист в воскресенье тренировался в общей группе южан.

При этом клубы до сих пор не согласовали аренду игрока до конца нынешнего сезона, то есть Кокорин занимается с "Сочи" фактически нелегально.

А впервые форварда запечатлели в экипировке новой команды ещё в пятницу во время товарищеского матча с "Ахматом".

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"Зенит" одобрил аренду Кокорина в "Сочи"

"Зенит" одобрил аренду Кокорина в "Сочи"

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