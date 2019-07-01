Кокорин: "Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о своём отношении к приговору суда и пребывании за решёткой.
"Жизнь налаживается. Если серьёзно, то правда стало легче, потому что появилась какая-то определённость. К этапу готов. Тут при мне двоих заключенных осудили точно по такой же статье, как нас. Одному суд назначил 38 суток лишения свободы, второго вообще выпустил. Вот и думайте про равное для всех правосудие.
Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу - наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?", - сказал футболист.
Напомним, что суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за участие в драках прошлой осенью.
Сейчас форвард ждёт этапирования в колонию. Учитывая длительное пребывание в СИЗО, на свободу спортсмен сможет выйти уже в декабре этого года.
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|Команда
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
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|30
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|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20