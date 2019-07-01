Кокорин: "Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о своём отношении к приговору суда и пребывании за решёткой.

"Жизнь налаживается. Если серьёзно, то правда стало легче, потому что появилась какая-то определённость. К этапу готов. Тут при мне двоих заключенных осудили точно по такой же статье, как нас. Одному суд назначил 38 суток лишения свободы, второго вообще выпустил. Вот и думайте про равное для всех правосудие.

Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу - наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?", - сказал футболист.

Напомним, что суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за участие в драках прошлой осенью.

Сейчас форвард ждёт этапирования в колонию. Учитывая длительное пребывание в СИЗО, на свободу спортсмен сможет выйти уже в декабре этого года.

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