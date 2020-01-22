Кокорин участвовал в утренней тренировке "Зенита"

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Кокорин участвовал в утренней тренировке "Зенита"

Нападающий Александр Кокорин участвовал в сегодняшней тренировке "Зенита", сообщает Sport24.

Отметим, вчера, 22 января стало известно, что 28-летний форвард перешел в "Сочи" на правах аренды.

После этой новости главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался против аренды футболиста.

Напомним, футболист более года не принимал участия в официальных матчах, так как сидел в тюрьме за избиение трех человек в Москве.

Не пропустите: Кокорин забивает за "Зенит", несмотря на объявленный переход в "Сочи". | http://soccernews.ru
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Стали известны детали перехода Кокорина в "Сочи"

Стали известны детали перехода Кокорина в "Сочи"

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