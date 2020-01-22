Кокорин участвовал в утренней тренировке "Зенита"

Нападающий Александр Кокорин участвовал в сегодняшней тренировке "Зенита", сообщает Sport24.

Отметим, вчера, 22 января стало известно, что 28-летний форвард перешел в "Сочи" на правах аренды.

Кокорин на утренней тренировке. Общается с Семаком на разминке. pic.twitter.com/LsIa05zeFA — Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) 22 января 2020 г.

После этой новости главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался против аренды футболиста.

Напомним, футболист более года не принимал участия в официальных матчах, так как сидел в тюрьме за избиение трех человек в Москве.

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