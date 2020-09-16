Кокорин, Урунов и Айртон - в старте "Спартака" на матч Кубка России с "Родиной"

Теги спартак москваалександр кокоринродина (москва)

Кокорин, Урунов и Айртон - в старте "Спартака" на матч Кубка России с "Родиной"

Тренерский штаб "Спартака" огласил стартовый состав на матч элитного группового раунда Бетсти-Кубка России против "Родины".

"Спартак": Максименко, Зобнин, Маслов, Кутепов, Джикия (к), Айртон, Урунов, Крал, Бакаев, Соболев, Кокорин.

Запасные: Ребров, Гапонов, Голосов, Умяров, Маркитесов, Ларссон, Понсе.

Встреча команд состоится на "Открытие Арена" и начнется в 19:00 (мск).

Не пропустите: Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России "Родина" - "Спартак" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Суд отказал "Локомотиву" в иске к Геркусу на 144 миллиона рублей

Суд отказал "Локомотиву" в иске к Геркусу на 144 миллиона рублей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов