Кокорин успешно прошел медобследование и выбрал игровой номер в "Фиорентине"
Александр Кокорин успешно прошел медицинское обследование перед трансфером в "Фиорентину", сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источники во Флоренции.
Футболист 7 часов проходил тесты в Риме. По информации источника, проблем со здоровьем не выявлено. Препятствий для контракта нет.
Также 29-летний нападающий выбрал номер, под которым будет выступать в Италии. На его футболке будут цифры 91 - под таким номером истории клуба еще не никто не играл.
Во вторник в первой половине дня Кокорин должен заключить контракт с новым клубом, познакомится со стадионом "Артемио Франки" и тренировочным центром по соседству.
Официальная презентация Кокорина в качестве игрока "Фиорентины" пройдет либо во вторник во второй половине дня, либо в среду.
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