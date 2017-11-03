Кокорин установил личный рекорд

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Кокорин установил личный рекорд

Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин поразил ворота "Русенборга" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.

Этот гол стал для 26-летнего футболиста 16-м в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Таким образом, Кокорин установил личный рекорд сезонной результативности. Ранее его лучшим результатом были 15 мячей в сезоне 2013/14 в составе московского "Динамо". | http://soccernews.ru

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