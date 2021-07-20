Кокорин устроил автограф-сессию после тренировки "Фиорентины"

Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин уделил внимание болельщикам, посетившим сбор "фиалок" в Валь-ди-Фасса.

После тренировки своей команды 30-летний футболист подошёл к фанатам и начал раздавать автографы. Соответствующее видео опубликовано "СЭ".

Напомним, что россиянин досрочно завершил свой летний отпуск и вернулся во Флоренцию на 10 дней раньше положенного срока, чтобы поработать над укреплением своих мышц.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он принял участие только в 4 матчах, пропустив большинство игр из-за травм.

Не пропустите: Кокорин забил гол на тренировке "Фиорентины". | http://soccernews.ru