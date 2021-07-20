Кокорин устроил автограф-сессию после тренировки "Фиорентины"

1 Теги фиорентинаалександр кокорин

Кокорин устроил автограф-сессию после тренировки "Фиорентины"

Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин уделил внимание болельщикам, посетившим сбор "фиалок" в Валь-ди-Фасса.

После тренировки своей команды 30-летний футболист подошёл к фанатам и начал раздавать автографы. Соответствующее видео опубликовано "СЭ".

Напомним, что россиянин досрочно завершил свой летний отпуск и вернулся во Флоренцию на 10 дней раньше положенного срока, чтобы поработать над укреплением своих мышц.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он принял участие только в 4 матчах, пропустив большинство игр из-за травм.

Не пропустите: Кокорин забил гол на тренировке "Фиорентины". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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gvvd89

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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