Кокорин уже подписал контракт с "Зенитом"

Юрий Падалко, адвокат Александра Кокорина, заявил, что футболист уже заключил соглашение с "Зенитом".

"Я выполнил свою работу. У Мамаева еще действует соглашение с "Краснодаром", а Кокорин вчера подписал контракт с "Зенитом". Возможно, появиться на поле до зимы. Все остальное спрашивайте у клубов", - заявил адвокат.

Напомним, что сегодня Кокорин и его брат Кирилл, а также Мамаев вышли из колонии по УДО.

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