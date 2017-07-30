Кокорин в четвертом матче подряд отметился результативным действием

В матче третьего тура чемпионата России "Зенит" играет на выезде с "Тосно".

В начале встречи счет открыл нападающий питерского клуба Александр Кокорин.

Стоит отметить, что 26-летний форвард отметился результативным действием в 4-м матче подряд со старта сезона (3 мяча и одна голевая передача).

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