Кокорин в два раза подешевел на Transfermarkt
Фото: твиттер "Фиорентины"\Автор неизвестен
Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин в два раза подешевел на Transfermarkt.
Стоимость форварда снизилась с двух миллионов до 900 тысяч евро по сравнению с декабрем 2021 года.
В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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