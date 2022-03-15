Фото: твиттер "Фиорентины"\Автор неизвестен

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин в два раза подешевел на Transfermarkt.

Стоимость форварда снизилась с двух миллионов до 900 тысяч евро по сравнению с декабрем 2021 года.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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