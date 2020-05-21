Кокорин в инстаграме опубликовал забавное видео с сыном

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, играющий до конца сезона в аренде за "Сочи", поддержал в инстаграме челлендж.

Футболист принял участие в флешмобе под названием #babychallenge, суть которого поставить тарелку сладостей перед ребенком и попросить не есть, пока не вернуться взрослые.

В соцсети Кокорин опубликовал видео со своим сыном.

Из Instagram Александра Кокорина pic.twitter.com/gxYRjywvHt — vladimir vist (@VistVladimir) May 21, 2020

"Горжусь тобой!" - подписал ролик форвард.

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