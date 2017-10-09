Кокорин: "В критике нет ничего плохого, так всегда было"

Форвард "Зенита" и сборной России Александр Кокорин признал, что не держит зла на тех, кто его критикует.

"В этом нет ничего нового, так всегда было. Когда ты максимально выкладываешься, болельщики это чувствуют и им это нравится. Все любят, когда их команды побеждают, все хотят смотреть хорошие и зрелищные игры. В зависимости от этого меняется и мнение болельщиков.

И в мыслях не было на кого-то обижаться", – сказал Кокорин.

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