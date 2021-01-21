Кокорин в понедельник полетит в Рим на медобследование

Тимофей Бердышев, агент форварда "Спартака" Александра Кокорина, подтверждает, что форвард 25 января будет проходить медицинское обследование перед трансфером в "Фиорентину".

"В понедельник летим в Рим. Там пройдём медобследование. Во вторник во Флоренции подписание контракта на 3,5 года", — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Как сообщалось ранее, российский и итальянский клубы достигли договоренности по трансферу игрока. Сумма сделки оценивается примерно в € 5 млн. "Фиалки" предложили россиянину контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дали сутки на принятие решения. Стоит напомнить, что в "Спартаке" Кокорин получает € 3 млн.