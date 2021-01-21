Кокорин в понедельник полетит в Рим на медобследование
Тимофей Бердышев, агент форварда "Спартака" Александра Кокорина, подтверждает, что форвард 25 января будет проходить медицинское обследование перед трансфером в "Фиорентину".
"В понедельник летим в Рим. Там пройдём медобследование. Во вторник во Флоренции подписание контракта на 3,5 года", — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом "Чемпионата".
Как сообщалось ранее, российский и итальянский клубы достигли договоренности по трансферу игрока. Сумма сделки оценивается примерно в € 5 млн. "Фиалки" предложили россиянину контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дали сутки на принятие решения. Стоит напомнить, что в "Спартаке" Кокорин получает € 3 млн.
Читать также: "Фиорентина" - о Кокорине: "Пока можем сказать, что игрок интересный" | http://soccernews.ru
главное
-
Кокорин: "Я практически игрок Фиорентины"
-
ФИФА и УЕФА введут запрет для клубов Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой
-
Аршавин рассказал о предложении возобновить карьеру
-
Агент Кокорина назвал условия для перехода игрока в "Фиорентину"
-
Тедеско - об уходе из "Спартака": "Я не меняю своих решений
Лента новостей
-
У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020
-
Подольски заявил, что был близок к переходу в "Локомотив"
-
Массимо Каррера отказался от поста главного тренера сборной Польши
-
Кокорин: "Я практически игрок Фиорентины"
-
Кан поздравил Нойера с повторением своего рекорда
-
С 22 января спортивные арены в Москве смогут принять зрителей до 50% от вместимости
-
В "Реале" доверяют Зидану и дадут время исправить ситуацию
-
Черчесов прокомментировал возможный переход Кокорина в "Фиорентину"
-
Кокорин в понедельник полетит в Рим на медобследование
-
ФИФА и УЕФА введут запрет для клубов Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой
-
"Фиорентина" - о Кокорине: "Пока можем сказать, что игрок интересный"
-
Роналду поддерживает связь с президентом "Реала" на протяжении нескольких месяцев
-
СМИ в третий раз назвали Миранчука худшим в "Аталанте" по оценкам
-
Аршавин рассказал о предложении возобновить карьеру
-
Тедеско оценил шансы "Спартака" стать чемпионами в этом сезоне
-
Агент Кокорина назвал условия для перехода игрока в "Фиорентину"
-
Зидан несколько месяцев не разговаривает с отдельными игроками "Реала"
-
1
Аршавин: "Барселона" страдает из-за Месси"
-
Тедеско - об уходе из "Спартака": "Я не меняю своих решений
-
Сына Диего Симеоне зовут в Англию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17