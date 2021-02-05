Кокорин в заявке "Фиорентины" на матч с "Интером"

"Фиорентина" сегодня примет дома "Интер" в рамках 21-го Итальянской Серии А.



На официальном аккаунте "фиалок" в Твиттере появился стартовый состав на игру.

Несмотря на то, что среди 11 футболистов нет фамилии Кокорина, россиянин был включен в заявку и начнет матч на скамейке запасных.



Матч "Фиорентина" - "Интер" начнется в 22:45 по московскому времени.



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