Кокорин в заявке "Фиорентины" на матч с "Кальяри"

Фото: инстаграм Кокорина/Автор неизвестен

Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин попал в заявку на матч 36-го тура чемпионата Италии против "Кальяри".

Матч "Кальяри" — "Фиорентина" пройдет 12 мая.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в трех матчах серии А и не отметился результативными действиями.

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