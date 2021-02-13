Кокорин - в заявке "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин сможет принять участие в игре 22-го тура Серии А против "Сампдории".

29-летний россиянин попал в заявку "фиалок" на воскресный матч, несмотря на неоптимальную форму.

Напомним, что дебют нападающего в составе "Фиорентины" состоялся 8 дней назад - тогда он вышел на замену в поединке с "Интером".

Матч с "Сампдорией" начнётся 14 февраля в 17:00 по московскому времени.

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