Кокорин - в заявке "Фиорентины" на вторую часть сезона

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Кокорин - в заявке "Фиорентины" на вторую часть сезона

Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может остаться в команде как минимум до лета.

30-летний россиянин попал в заявку "фиалок" на вторую часть сезона в Серии А, сообщает Fiorentina News.

Ранее стало известно о планах руководства флорентийского клуба избавиться от форварда текущей зимой.

В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 6 матчах "Фиорентины", результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

Не пропустите: "Фиорентина" хочет избавиться от Кокорина. Могут разорвать контракт, если не уйдет. | http://soccernews.ru
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