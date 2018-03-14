Кокорин: "В "Зените" больше некому забивать, кроме меня? Не думаю, что это проблема"

Теги александр кокоринзенит санкт-петербургроберто манчини

Кокорин: "В "Зените" больше некому забивать, кроме меня? Не думаю, что это проблема"Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал слова своего главного тренера Роберто Манчини о зависимости команды от него.

"Манчини сказал, что, кроме Кокорина, больше некому забивать? Я не думаю, что это большая проблема. У меня просто получалось забивать больше остальных. Надеюсь, сейчас у ребят начнется голевая серия. Все этому будут только рады", - цитирует 26-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, сам Манчини также разъяснил свои слова. | soccernews.ru

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