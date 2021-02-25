Кокорин вернулся к полноценным тренировкам

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин работает без ограничений в общей группе, сообщает "РБ-Спорт".

По информации источника, ранее футболист не мог тренироваться полноценно из-за небольшого повреждения.

Теперь же 29-летний россиянин полностью здоров и готов к возвращению на поле. Напомним, что он пропустил два последних матча.

"Фиорентина" купила Кокорина в январе у "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В активе форварда пока всего одна игра за "фиалок".

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