Кокорин вернулся к тренировкам "Фиорентины"

Теги александр кокоринфиорентина

Кокорин вернулся к тренировкам "Фиорентины"Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин снова тренируется в общей группе, информирует "РБ Спорт".

Как сообщает источник, наставник итальянского клуба Чезаре Пранделли удовлетворен формой футболиста. Вполне возможно, что россиянин будет готов провести на поле 20-30 минут в ближайшем матче команды против "Специи" в 23-м туре Серии А. Матч пройдет в ближайшую пятницу, 19 февраля. По информации из медицинского штаба клуба, нападающий через 3 недели выйдет на пик формы.

Напомним, Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе 2021 года.

Читать также: Черчесов прокомментировал вероятность возвращения Кокорина в сборную | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Миятович высказался о будущем Мбаппе

Миятович высказался о будущем Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов