Кокорин вернулся к тренировкам "Фиорентины"

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин снова тренируется в общей группе, информирует "РБ Спорт".

Как сообщает источник, наставник итальянского клуба Чезаре Пранделли удовлетворен формой футболиста. Вполне возможно, что россиянин будет готов провести на поле 20-30 минут в ближайшем матче команды против "Специи" в 23-м туре Серии А. Матч пройдет в ближайшую пятницу, 19 февраля. По информации из медицинского штаба клуба, нападающий через 3 недели выйдет на пик формы.