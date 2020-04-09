Кокорин вернулся в Санкт-Петербург

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин решил на время карантина прилететь в Санкт-Петербург.

Напомним, что до конца сезона права на 29-летнего футболиста принадлежат "Зениту".

В Питере форвард будет тренироваться по индивидуальной программе, как и все другие игроки.

Розыгрыш РПЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен до 31 мая.

Кокорин после зимней паузы забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах за "Сочи".

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