Кокорин вернулся в скандальные хроники: форвард "Зенита" пострелял из пистолета и станцевал лезгинку

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Кокорин вернулся в скандальные хроники: форвард "Зенита" пострелял из пистолета и станцевал лезгинку

Пользователи интернета и СМИ активно обсуждают поведение форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина, который весело погулял на свадьбе друга в Северной Осетии.

Футболист выложил в своём инстаграме видеозапись, где он дважды выстрелил из пистолета в воздух. Впрочем, позднее он этот ролик удалил.

Фото: Кокорин стреляет из пистолета

Также в сеть попало видео, на котором Кокорин танцует лезгинку. 

Видео: Кокорин танцует лезгинку

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