Кокорин, вероятно, не поможет "Фиорентине" в матче с "Ювентусом"
Фото РИА Новости / Джузеппе Маффиа
Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин, судя по всему, пропустит очередную игру команды.
По сведениям Firenze Viola, 30-летний россиянин по-прежнему не занимается в общей группе, поэтому, вероятно, не сыграет в матче с "Ювентусом".
Отметим, что Кокорин не появлялся на поле с 3 марта. В составе "фиалок" он принял участие в трех играх.
Поединок против "Ювентуса" пройдет 25 апреля в 16:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17