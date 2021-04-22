Кокорин, вероятно, не поможет "Фиорентине" в матче с "Ювентусом"

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Кокорин, вероятно, не поможет "Фиорентине" в матче с "Ювентусом" Фото РИА Новости / Джузеппе Маффиа

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин, судя по всему, пропустит очередную игру команды.

По сведениям Firenze Viola, 30-летний россиянин по-прежнему не занимается в общей группе, поэтому, вероятно, не сыграет в матче с "Ювентусом".

Отметим, что Кокорин не появлялся на поле с 3 марта. В составе "фиалок" он принял участие в трех играх.

Поединок против "Ювентуса" пройдет 25 апреля в 16:00 (мск).

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