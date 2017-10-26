Кокорин: "Видимо, одноклубники из Аргентины в школу не ходили"

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Кокорин: "Видимо, одноклубники из Аргентины в школу не ходили"Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин критически отозвался о языковых способностях своих партнеров по клубу из Аргентины.

"С аргентинцами тяжело в плане общения. Не знаю, почему, но они даже английского не знают. Видимо, в школу не ходили. Много чего хочется спросить, но они не особо понимают - это большая проблема. На поле меньше проблем, а в быту пообщаться и подсказать очень тяжело. На русском они вообще ничего не знают", - цитирует 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Кокорин рассказал о своих отношениях с Божовичем. | soccernews.ru

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