Кокорин вновь был сфотографирован в экипировке "Сочи"
Форвард "Зенита" Александр Кокорин в очередной раз был сфотографирован в экипировке "Сочи".
Снимок опубликовала тренер по художественной гимнастике Лина Анисимова, на которой она стоит между игроком "Зенита" Сердаром Азмуном и Кокориным.
Напомним, что аутсайдер РПЛ объявил о переходе игрока ещё 21 января. На протяжении нескольких недель 28-летний форвард отказывался менять команду, за что был отправлен в дубль "сине-бело-голубых". На этой неделе владелец сочинского клуба Борис Ротенберг уговорил футболиста, но теперь с подтверждением сделки медлит действующий чемпион России.
А еще: Гендиректор "Зенита" рассказал, почему клуб не подтверждает аренду Кокорина в "Сочи"
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|19
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|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
|19
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|10
|Спартак Москва
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|11
|Тамбов
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|12
|Ахмат
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|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
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|Сочи
|18
|15