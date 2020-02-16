Кокорин вновь был сфотографирован в экипировке "Сочи"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин в очередной раз был сфотографирован в экипировке "Сочи".

Снимок опубликовала тренер по художественной гимнастике Лина Анисимова, на которой она стоит между игроком "Зенита" Сердаром Азмуном и Кокориным.

Напомним, что аутсайдер РПЛ объявил о переходе игрока ещё 21 января. На протяжении нескольких недель 28-летний форвард отказывался менять команду, за что был отправлен в дубль "сине-бело-голубых". На этой неделе владелец сочинского клуба Борис Ротенберг уговорил футболиста, но теперь с подтверждением сделки медлит действующий чемпион России.

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