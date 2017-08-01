Кокорин вновь показал усы рукой

Теги александр кокоринзенит санкт-петербургроссия

Кокорин вновь показал усы рукой
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин опубликовал в своем инстаграме жест, где он снова показывает усы рукой.

Футболист проделал его на фоне вывески с надписью "Боярская" с пририсованной шляпой на голове.

Видео: Кокорин показывает усы.

 

Напомним, что ранее Кокорин и Дзюба показали подобный жест после вылета сборной России с Кубка Конфедераций. 

По некоторым данным, игроки сделали это в насмешку на наставником россиян Станиславом Черчесовым. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 ЦСКА Москва 3 6
5 Краснодар 3 6
6 Уфа 3 5
7 Спартак Москва 3 5
8 Урал 3 5
9 Ростов 3 4
10 Рубин 3 3
11 Арсенал Тула 3 3
12 Анжи 3 3
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов