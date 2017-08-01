Кокорин вновь показал усы рукой



Нападающий "Зенита" Александр Кокорин опубликовал в своем инстаграме жест, где он снова показывает усы рукой.

Футболист проделал его на фоне вывески с надписью "Боярская" с пририсованной шляпой на голове.

Видео: Кокорин показывает усы.

Напомним, что ранее Кокорин и Дзюба показали подобный жест после вылета сборной России с Кубка Конфедераций.

По некоторым данным, игроки сделали это в насмешку на наставником россиян Станиславом Черчесовым. | http://soccernews.ru