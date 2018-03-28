Кокорин вошел в число десяти топ-футболистов, рискующих пропустить ЧМ-2018



Издание FourFourTwo представило список из десяти футболистов, которые могут пропустить Чемпионат Мира-2018.

В их число вошел нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который выбыл из строя из-за разрыва крестообразных связок колена.

Кроме того в списке присутствуют: Халк (Бразилия/"Шанхай СИПГ"), Мауро Икарди (Аргентина/"Интер"), Хуан Куадрадо (Колумбия/"Ювентус"), Ренату Санчеш (Португалия/"Суонси"), Марко Ройс (Германия/"Боруссия" Д), Альваро Мората (Испания/"Челси"), Кевин Гамейро (Франция/"Атлетико"), Джек Уилшер (Англия/"Арсенал") и Гильфи Сигурдссон (Исландия/"Эвертон").

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