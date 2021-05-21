Кокорин вошёл в заявку "Фиорентины" на игру с "Кротоне"
Фото твиттер "Фиорентины"
Тренерский штаб "Фиорентины" во главе с Джузеппе Якини определился с заявкой команды на матч 38-го тура Серии А против "Кротоне".
Среди прочих в списке оказался и российский форвард Александр Кокорин, который из-за проблем со здоровьем пропустил уже 12 игр.
30-летний футболист не появлялся на поле с 3 марта, однако сегодня стало известно, что его собираются задействовать в заключительной встрече сезона.
Матч "Кротоне" - "Фиорентина" состоится в субботу, 22 мая, в 21:45 по московскому времени.
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