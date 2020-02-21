Кокорин вошел в заявку "Сочи" на матчи РПЛ

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Кокорин вошел в заявку "Сочи" на матчи РПЛ

"Сочи" заявил своего нападающего Александра Кокорина на матчи чемпионата России. Футболист будет играть по 91-м номером. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Кокорин перешел в "Сочи" из "Зенита" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. На данный момент клуб занимается в Турции.

"Сочи" после 18 туров РПЛ занимает последнее место в таблице, набрав 15 очков.

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