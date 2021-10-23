Кокорин восстановился после травмы
Фото твиттер "Фиорентины"
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин готов принять участие в матче 9-го тура Серии А против "Кальяри".
30-летний футболист включён в заявку "фиалок" на вышеуказанную игру.
Ранее россиянин пропустил встречу с "Венецией" (0:1) из-за мышечного перенапряжения.
В текущем сезоне Кокорин сыграл 3 матча, результативными действиями не отличался.
"Фиорентина" примет "Кальяри" в воскресенье в 16:00 по московскому времени.
Не пропустите: "Фиорентина" собирается продать Кокорина зимой. | http://soccernews.ru
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