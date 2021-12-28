Кокорин, возможно, встречается с российской моделью (фото)

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Кокорин, возможно, встречается с российской моделью (фото)

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин, возможно, встречается с российской моделью Викторией Одинцовой, которая выложила загадочную фотографию в сториз своего инстаграма. 

"Сетевые сыщики гадают, чья это мужская рука на колене у Вики Одинцовой. Очень похоже, что обладатель сета Cartier — Саша Кокорин. Кокорин пока только подарил Вики любимый сет. Вряд ли это значит больше, чем совместный отдых в Дубае", — говорится в телеграм-канале "Только никому".

Напомним, что некоторое время назад Кокорин расстался с певицей Дарьей Валитовой, от которой у него есть сын Майкл.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" четыре матча, не забил ни одного гола, не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку.

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