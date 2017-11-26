Кокорин: "Все не любят "Спартак"



Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что для него матч 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" является принципиальным.

"И в "Динамо" это был самый важный соперник, и в «Зените» главный раздражитель. Если так получается, значит, все не любят "Спартак". Видел ли матчи "Спартака" с "Севильей" и "Марибором" в Лиге чемпионов? Нет, конечно. Мне неинтересно, как они играют", - сказал Кокорин в программе "После футбола".

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 27 ноября.

Не пропустите: Джорджевич пожелал удачи "Зениту" в матче против "Спартака". | http://soccernews.ru