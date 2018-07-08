Кокорин вступил в перепалку с известным телекомментатором

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и телекомментатор Константин Генич обменялись острыми выпадами в адрес друг друга.

"Разбираются ли комментаторы в футболе? Я думаю, нет. Если кто-то играл, то разбирается. Если просто комментирует, то, конечно, за счет опыта обсуждения десятками лет игр что-то учится. По мне, комментатор должен совершенно объективно говорить о том, что происходит, а не рассказывать какие-то истории о своей жизни.

Константин Генич и Дмитрий Шнякин играли в футбол? Там смешные истории. Это не назовешь игрой в футбол", - приводит слова Кокорина официальный канал "Зенита" на YouTube

Если не брать начало прошлого сезона, то, чем занимался Кокорин на футбольном поле, тоже назвать "игрой" вряд ли возможно", - написал Генич в своем Твиттере.

Стоит отметить, что Генич в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как "Химки" и "Амкар".

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