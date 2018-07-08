Кокорин вступил в перепалку с известным телекомментатором

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Кокорин вступил в перепалку с известным телекомментатором

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и телекомментатор Константин Генич обменялись острыми выпадами в адрес друг друга.

"Разбираются ли комментаторы в футболе? Я думаю, нет. Если кто-то играл, то разбирается. Если просто комментирует, то, конечно, за счет опыта обсуждения десятками лет игр что-то учится. По мне, комментатор должен совершенно объективно говорить о том, что происходит, а не рассказывать какие-то истории о своей жизни.

Константин Генич и Дмитрий Шнякин играли в футбол? Там смешные истории. Это не назовешь игрой в футбол", - приводит слова Кокорина официальный канал "Зенита" на YouTube

Если не брать начало прошлого сезона, то, чем занимался Кокорин на футбольном поле, тоже назвать "игрой" вряд ли возможно", - написал Генич в своем Твиттере. 

Стоит отметить, что Генич в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как "Химки" и "Амкар".

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Комментарии
Леонид

Не усилиями ли таких игроков, как Генич, не стало в премьер лиге ни Химок, ни Амкара. Всей братии комментаторам надо вести себя поскромнее, меньше умничать, учить русский язык и литературу и объективно вести репортажи, не проявляя псевдо патриотизма. Не надо захлёбываться в словоблудии без удержу нахваливая наших игроков. Иногда даже выбитый за боковую мяч, расценивается ими как геройство.

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